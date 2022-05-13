Австралийский игрок, сделавший каминг-аут, получил почётную степень университета Аделаиды

Защитник австралийской «Аделаиды Юнайтед» Джош Кавалло, ранее совершивший каминг-аут, получил награду от университета Аделаиды.



Как сообщает Forbes Advocate, футболист получил почётную степень доктора как борец за общественное равенство. Ректор университета Аделаиды Стивен Герлах сказал, что Кавалло вдохновляет миллионы людей по всему миру, а также отметил: «Сила и смелость Джошуа проложили путь для будущих поколений».



Напомним, в октябре прошлого года Кавалло записал видео, в котором признался, что является геем. После этого его поддержали многие звёзды футбола – Жерар Пике, Антуан Гризманн, Юрген Клопп и другие.



В нынешнем розыгрыше чемпионата Австралии Кавалло сыграл в 19 матчах, в которых отдал две голевые передачи.

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