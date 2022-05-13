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Анчелотти — о 6:0 с «Леванте»: «Реал» подходит к финалу ЛЧ в хорошей форме

Анчелотти — о 6:0 с «Леванте»: «Реал» подходит к финалу ЛЧ в хорошей форме
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал результат 36-го тура Ла Лиги сезона-2021/2022 с «Леванте» (6:0).

«Я хочу поддержать «Леванте» и их тренера. Это отличный клуб, уверен, они скоро вернутся в Ла Лигу. Бензема и Винисиус со временем начали понимать друг друга. Они очень хорошо сработались и отлично сыграли.
Мы подходим к финалу Лиги чемпионов в хорошей форме, потому что наша самооценка сильно выросла. До финала осталось мало времени, нужно поддерживать интенсивность. Команда очень хорошо поработала на поле», – цитирует Анчелотти Marca.

После 36 туров в чемпионате Испании сезона-2021/2022 «Реал» находится на первом месте в турнирной таблице. «Сливочные» смогли набрать 84 очка. «Леванте» с 29 очками располагается на последнем, 20-м месте в таблице.

Напомним, финальный матч нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Париже (Франция). «Реал» встретится с «Ливерпулем».

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