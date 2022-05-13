Де Брёйне — о вылете «Сити» из ЛЧ: это были пять минут, которые невозможно объяснить

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне высказался о поражении «горожан» от «Реала» в Лиге чемпионов (4:3, 1:3).
«Это очень сложно объяснить, потому что это были просто пять безумных минут. Мы не играли плохо. Это были просто пять минут, которые невозможно объяснить. Я не знаю, что случилось. Мы были в шоке. Ощущения не из приятных, они по-прежнему неприятные. Но нужно двигаться дальше. Сейчас мы пытаемся выиграть чемпионат Англии», — цитирует Де Брёйне Sky Sports.
Напомним, что по сумме двух матчей в полуфинале ЛЧ «Манчестер Сити» проиграл мадридскому «Реалу». В первом поединке, который проходил в Манчестере, «горожане» выиграли со счётом 4:3. В ответной игре, которая прошла в Мадриде, подопечные Гвардиолы проиграли со счётом 1:3 в дополнительное время.
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