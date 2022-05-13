«Леванте» лишился шансов остаться в Ла Лиге

«Леванте» после разгромного поражения от мадридского «Реала» со счетом 0:6 в 36-м туре чемпионата Испании лишился шансов остаться в высшем дивизионе испанского футбола.

За два тура до окончания Ла Лиги «Леванте» занимает последнее, 20-е место в таблице. «Кадис», который находится на 17-й позиции с 35-ю очками, опережает «лягушек» по результатам личных встреч.

«Леванте» вылетел из высшего дивизиона в пятый раз в своей истории, последний раз это случалось в сезоне-2015/16.

В 36 матчах текущего сезона Ла Лиги «лягушки» одержали 6 побед, а также 11 раз сыграли вничью и потерпели 19 поражений. В последних двух турах «Леванте» сыграет с «Алавесом» и «Райо Вальекано».

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