«Леванте» лишился шансов остаться в Ла Лиге

«Леванте» после разгромного поражения от мадридского «Реала» со счетом 0:6 в 36-м туре чемпионата Испании лишился шансов остаться в высшем дивизионе испанского футбола.
За два тура до окончания Ла Лиги «Леванте» занимает последнее, 20-е место в таблице. «Кадис», который находится на 17-й позиции с 35-ю очками, опережает «лягушек» по результатам личных встреч.
«Леванте» вылетел из высшего дивизиона в пятый раз в своей истории, последний раз это случалось в сезоне-2015/16.
В 36 матчах текущего сезона Ла Лиги «лягушки» одержали 6 побед, а также 11 раз сыграли вничью и потерпели 19 поражений. В последних двух турах «Леванте» сыграет с «Алавесом» и «Райо Вальекано».
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