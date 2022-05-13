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Экс-вратарь «Рубина» Коновалов отстоял 2 из 3 матчей на ноль в Шотландии

Экс-вратарь «Рубина» Коновалов отстоял 2 из 3 матчей на ноль в Шотландии
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Экс-вратарь казанского «Рубина», ныне играющий в «Ливингстоне» (Шотландия), Иван Коновалов, отстоял второй из трёх матчей на ноль. Это случилось в гостевой игре с «Сент-Миррен», 11 мая.

Российский вратарь дебютировал за шотландский «Ливингстон». Голкипер вышел в стартовом составе на матч 35-го тура чемпионата Шотландии сезона-2021/2022 с «Хайбернианом».

Отметим, что россиянин сохранил свои ворота на замке, его команда победила со счётом 1:0.

Коновалов выступает за «Ливингстон» с января 2022 года, куда перешёл на правах свободного агента из казанского «Рубина». Контракт игрока с шотландским клубом рассчитан до мая 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс.

После четырёх сыгранных туров «Ливингстон» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Шотландии в группе выживания.

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