Экс-вратарь «Рубина» Коновалов отстоял 2 из 3 матчей на ноль в Шотландии

Экс-вратарь казанского «Рубина», ныне играющий в «Ливингстоне» (Шотландия), Иван Коновалов, отстоял второй из трёх матчей на ноль. Это случилось в гостевой игре с «Сент-Миррен», 11 мая.

Российский вратарь дебютировал за шотландский «Ливингстон». Голкипер вышел в стартовом составе на матч 35-го тура чемпионата Шотландии сезона-2021/2022 с «Хайбернианом».



Отметим, что россиянин сохранил свои ворота на замке, его команда победила со счётом 1:0.



Коновалов выступает за «Ливингстон» с января 2022 года, куда перешёл на правах свободного агента из казанского «Рубина». Контракт игрока с шотландским клубом рассчитан до мая 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс.



После четырёх сыгранных туров «Ливингстон» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Шотландии в группе выживания.