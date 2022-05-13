Гильермо Очоа ещё планирует сыграть за «Реал»
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Мексиканский голкипер «Америки» Гильермо Очоа рассказал о планах вернуться в европейский чемпионат и сыграть за мадридский «Реал».
«Сейчас я мечтаю подарить чемпионство фанатам «Америки», моей семье, которые вместе со мной переживают из-за поражений и празднуют триумфы. Сделать что-то историческое со сборной Мексики, и почему бы и нет, может быть, сыграть за «Реал», я ещё не ухожу на пенсию», — приводит слова Очоа Marca.
Очоа был основным голкипером сборной Мексики на чемпионате мира — 2018 в России. Мексиканская команда покинула турнир после поражение в матче 1/8 финала турнира с Бразилией (0:2).
За мексиканскую «Америку» в текущем сезоне он провёл 32 матча, в которых пропустил 29 мячей и 16 раз отыграл на ноль.
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