Гильермо Очоа ещё планирует сыграть за «Реал»

Мексиканский голкипер «Америки» Гильермо Очоа рассказал о планах вернуться в европейский чемпионат и сыграть за мадридский «Реал».



«Сейчас я мечтаю подарить чемпионство фанатам «Америки», моей семье, которые вместе со мной переживают из-за поражений и празднуют триумфы. Сделать что-то историческое со сборной Мексики, и почему бы и нет, может быть, сыграть за «Реал», я ещё не ухожу на пенсию», — приводит слова Очоа Marca.



Очоа был основным голкипером сборной Мексики на чемпионате мира — 2018 в России. Мексиканская команда покинула турнир после поражение в матче 1/8 финала турнира с Бразилией (0:2).



За мексиканскую «Америку» в текущем сезоне он провёл 32 матча, в которых пропустил 29 мячей и 16 раз отыграл на ноль.

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