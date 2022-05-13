Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о лучшем тренере в мире.



«Трудно ответить на этот вопрос. Я не люблю отдавать голоса себе, пусть их дают мне другие. Я живу счастливыми моментами сейчас и надеюсь, что это продлится долго», — приводит слов Анчелотти Marca.



8 мая мадридский «Атлетико» в рамках 35-го тура испанской Ла Лиги обыграл «Реал» со счётом 1:0. Это 15-е мадридское дерби, когда у руля команд находятся Диего Симеоне («Атлетико») и Карло Анчелотти («Реал»).



В этих встречах шесть раз побеждала команда аргентинского специалиста, за действующим чемпионом Испании в лице «Реала» пять побед. Ещё четыре встречи завершались ничьёй.



Напомним, единственный мяч в прошедшем мадридском дерби забил полузащитник «Атлетико» Янник Феррейра Карраско, реализовавший пенальти в концовке первого тайма.