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Кейн — о матче с «Арсеналом»: горжусь парнями

Кейн — о матче с «Арсеналом»: горжусь парнями
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Английский нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн поделился эмоциями после победы в матче 22-го тура английской Премьер-лиги над лондонским «Арсеналом» (3:0).

«Горжусь парнями. Если бы «Арсенал» выиграл, то обеспечил бы себе место в Лиге чемпионов, на нас оказывалось давление перед своими болельщиками, но мы хорошо выступили. Хорошо начали с первых минут, создавали моменты и контролировали игру во втором тайме.

Когда выигрываешь в дерби – это всегда приятно. Впереди ещё две игры. Сейчас нам нужно сосредоточиться на них, но этот вечер был особенным», — приводит слова Кейна BBC.

После 36 туров «Арсенал» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 66 очков. «Тоттенхэм» с 65 очками идёт на пятом месте.

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