Радимов ярко ответил Салиховой, Надаль проиграл Шаповалову. Главное к утру

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов ярко ответил Зареме Салиховой, Денис Шаповалов обыграл Рафаэля Надаля на турнире в Риме, российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров помог голом победить своей команде. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Такому платью да ещё бы голову». Радимов стихами ответил Салиховой на критику «Зенита».
2. Шаповалов обыграл Надаля и вышел в четвертьфинал турнира в Риме.
3. Гол Кучерова помог «Тампе» победить «Торонто» и сравнять счёт в серии.
4. «Реал» разгромил «Леванте» со счётом 6:0. У Винисиуса хет-трик, Модрич отдал три голевые.
5. Касаткина обыграла третью ракетку мира Бадосу и вышла в четвертьфинал турнира в Риме.
6. «Сент-Луис» обыграл «Миннесоту» и вышел в следующую стадию плей-офф НХЛ.
7. ЦСКА стал первым финалистом Единой лиги ВТБ сезона-2021/2022.
8. Волейболистки «Локомотива» защитили титул чемпионок России, обыграв «Уралочку-НТМК».
9. «Тоттенхэм» разгромил «Арсенал» в лондонском дерби благодаря дублю Кейна.
10. Стала известна первая пара второго раунда Кубка Стэнли.
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