Сон Хын Мин: особенно приятно побеждать в дерби с «Арсеналом»
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Корейский полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын Мин поделился эмоциями после победы в матче 22-го тура английской Премьер-лиги над лондонским «Арсеналом» (3:0).
«Всегда приятно побеждать, особенно в этом дерби. Это много значит. Мы можем сократить разрыв в таблице. Игра получилась очень приятной. Конечно, я всегда хочу так играть, что тут сказать. У нас ещё один важный матч впереди, поэтому я должен быть готов, хорошо восстановиться и снова быть свежим», — приводит слова Сон Хын Мина Sky Sports.
После 36 туров «Арсенал» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Канониры» набрали 66 очков. «Тоттенхэм» с 65 очками идёт следом за «Арсеналом» в таблице.
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