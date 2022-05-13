Защитник «Аякса» может покинуть команду, им интересовалась «Барселона»

Защитник амстердамского «Аякса» Николас Тальяфико может покинуть команду в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».

По сведениям источника, аргентинский футболист может вновь попасть в сферу интересов «Барселоны», которая была готова пригласить Тальяфико в свою команду ранее.



Действующее соглашение 29-летнего защитника с командой истекает в 2023 году. Рыночная стоимость Тальяфико оценивается порталом Transfermarkt в € 12 млн.



Тальяфико выступает в составе нидерландского клуба с 2018 года, перейдя из «Индепендьенте» за € 4 млн. В нынешнем сезоне аргентинский защитник в 21 матче чемпионата страны забил два гола и отдал две голевые передачи. Также на счету Тальяфико результативная передача в трёх матчах Лиги чемпионов.

Видеообзор. «Барселона» обыграла «Сельту» в 36-м туре Ла Лиги:

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