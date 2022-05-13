В «Арсенале» сообщили, что клуб получит поддержку Тульской области при любом исходе сезона

Тульский «Арсенал» получит в предстоящем сезоне поддержку со стороны губернатора. Об этом рассказал руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев.



«Накануне оставшихся важнейших матчей чемпионата руководство клуба принял губернатор Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин. Состоялся достаточно продолжительный, конструктивный и обстоятельный разговор, во время которого мы услышали и справедливую критику, и определённые претензии. Это абсолютно логично в сегодняшней турнирной ситуации. Вместе с тем было получено подтверждение, что при любом развитии событий клуб не будет брошен и получит в следующем сезоне поддержку со стороны губернатора.



Сейчас все силы необходимо направить на достижение максимального результата в предстоящих матчах чемпионата. Нужно сделать всё, чтобы оставить команду в РПЛ. Мы, безусловно, благодарны за эту встречу в такой непростой момент, настроены на работу и призываем всех, кому дорог тульский «Арсенал», объединить усилия для достижения цели», — рассказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».