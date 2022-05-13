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«Леванте» организовал чемпионский коридор «Реалу». Ранее это отказался сделать «Атлетико»

«Леванте» организовал чемпионский коридор «Реалу». Ранее это отказался сделать «Атлетико»
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«Леванте» организовал чемпионский коридор для мадридского «Реала» перед матчем 36-го тура чемпионата Испании, который завершился в пользу мадридцев со счётом 6:0. О намерении отдать дань уважения чемпионству «Реала» ещё до матча заявил главный тренер «Леванте» Алессио Лиши.

«Мы сделаем чемпионский коридор для «Реала». Я не вижу в этом проблемы. Это справедливо, мы благородный клуб. «Реал» проделал большую работу», — приводит слова Лиши Marca.

Напомним, в прошлом туре «Атлетико» отказался организовывать чемпионский коридор для «Королевского клуба», который досрочно оформил чемпионство в нынешнем сезоне Ла Лиги.

«Реал Мадрид» — «Леванте». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 36-й тур

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