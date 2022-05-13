«Арсенал» просит от «Милана», «Марселя» и «Атлетико» € 30 млн за своего футболиста

Лондонский «Арсенал» готов расстаться с защитником Вильямом Салиба, если за него предложат свыше € 30 млн. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».
По сведениям источника, в подписании футболиста сборной Франции заинтересованы «Милан», «Марсель» и мадридский «Атлетико».
21-летний Салиба стал футболистом лондонского клуба в 2019 году, но с тех пор отправлялся в аренду в три клуба. За основную команду «канониров» французский защитник не провёл ни матча, однако принял участие в восьми встречах за «Арсенал» U23.
С лета 2021 года Салиба на правах аренды выступает за «Марсель». В нынешнем сезоне футболист не отметился результативными действиями в 50 матчах во всех турнирах.
25 марта 2022 года Салиба дебютировал за сборную Франции и провёл в её составе два матча.
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