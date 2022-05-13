«Сочи»: действия УЕФА против российских клубов являются дискриминационными

Пресс-служба «Сочи» опубликовала заявление по поводу подачи апелляции в CAS на решение УЕФА об отстранении российских клубов от еврокубков. Напомним, ранее сочинцы совместно с «Динамо», ЦСКА и «Зенитом» подали апелляцию.
«Отстранение российских команд от участия в европейских соревнованиях противоречит основополагающим принципам и задачам УЕФА, являющимися частью стратегии по развитию футбола в Европе, что приводит к нарушению целостности футбольной экосистемы.
Действия против российских клубов основаны исключительно на их национальной принадлежности, противоречат спортивным принципам и по сути своей являются дискриминационными, поскольку футбол перестаёт быть доступным для всех.
Выражаем искреннюю надежду, что решение CAS будет соответствовать спортивным ценностям, определённым УЕФА в рамках своей деятельности, и духу соревнований по футболу», — сообщает пресс-служба «Сочи» на клубном сайте.
- 13 мая 2022
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