Семак: пункт о продлении моего контракта с «Зенитом» активирован

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что пункт о пролонгации его контракта с сине-бело-голубыми уже активирован.
«Пункт моего контракта о продлении активирован. Поговорим-подумаем с руководством о продолжении отношений. Вопросы по поводу будущего Артёма Дзюбы также следует задавать руководству», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» в своём телеграм-канале.
«Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» — 10. Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.
В оставшихся двух турах РПЛ «Зениту» предстоит сыграть с московским «Спартаком» и «Нижним Новгородом».
- 13 мая 2022
-
11:33
-
11:31
-
11:26
-
11:23
-
11:18
-
11:15
-
11:14
-
11:02
-
10:44
-
10:22
-
10:17
-
10:13
-
10:12
-
10:07
-
09:26
-
09:19
-
09:19
-
09:12
-
08:55
-
08:30
-
08:17
-
08:04
-
06:21
-
05:59
-
05:52
-
05:33
-
04:57
-
04:01
-
03:55
-
03:40
-
03:12
-
02:53
-
02:12
-
02:12
-
01:48