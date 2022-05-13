Семак: пункт о продлении моего контракта с «Зенитом» активирован

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что пункт о пролонгации его контракта с сине-бело-голубыми уже активирован.

«Пункт моего контракта о продлении активирован. Поговорим-подумаем с руководством о продолжении отношений. Вопросы по поводу будущего Артёма Дзюбы также следует задавать руководству», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» в своём телеграм-канале.

«Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» — 10. Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.



В оставшихся двух турах РПЛ «Зениту» предстоит сыграть с московским «Спартаком» и «Нижним Новгородом».