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«ПСЖ» должен заплатить Почеттино € 15 млн неустойки за увольнение летом 2022 года

«ПСЖ» должен заплатить Почеттино € 15 млн неустойки за увольнение летом 2022 года
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Французский «ПСЖ» будет вынужден заплатить главному тренеру команды Маурисио Почеттино € 15 млн неустойки, если захочет разорвать с ним контракт в конце нынешнего сезона. Об этом сообщает L' Equipe.

По сведениям источника, аргентинский специалист не собирается уходить в отставку. Его соглашение с командой, заключённое в январе 2021 года, действует до конца следующего сезона.

Под руководством Почеттино «ПСЖ» выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции. В 82 матчах «ПСЖ» одержал 54 победы, 13 раз сыграл вничью и 15 раз проиграл. Разница мячей: 188:89. В этих встречах было набрано 175 очков (2,13 в среднем за матч).

Напомним, ранее сообщалось, что Почеттино может возглавить английский «Манчестер Юнайтед», но команда остановилась на кандидатуре Эрика тен Хага.

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