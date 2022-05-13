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Семак: у «Спартака» мощная атакующая линия — Соболев, Николсон, Промес, Бакаев

Семак: у «Спартака» мощная атакующая линия — Соболев, Николсон, Промес, Бакаев
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался в преддверии матча 29-го тура РПЛ со «Спартаком». Игра пройдёт в воскресенье, 15 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

«Мотивация играть в футбол и добиваться результатов у нас есть всегда. По поводу разговоров вокруг матча: говорить кому-то нужно, наше дело тренироваться и делать свою работу, что мы стараемся всегда делать.

Мы относились и будем относиться с максимальным уважением к «Спартаку» и его футболистам. Кого можно выделить в составе «Спартака»? Вся атакующая линия достаточно мощная: и Промес выглядел прекрасно в последнее время, и Соболев, и Николсон, который забивает достаточно много, и Бакаев, который является лучшим ассистентом. Вся атакующая линия «Спартака» действует эффективно. Плюс команда меняет схему, может перестраиваться: и в пятёрке защитников сыграть, и с одним, двумя или тремя нападающими. Москвичи хорошо используют стандартные положения. Нас ждёт интересный матч. Мы думаем о том, что будет происходить на футбольном поле, а не вокруг него», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата».

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