«Локомотив» представил MatchDay программу дерби с «Динамо»

14 мая, в субботу, состоится заключительная домашняя игра «Локомотива» в сезоне. Железнодорожники приглашают зрителей на «РЖД Арену», где всех посетителей ждёт насыщенная программа.

В рамках развлекательной программы болельщиков ждёт:

выступление кавер-группы на главной сцене;

барабанщик Trif Drum Show;

мастер-класс для детей;

регби-зона;

стена пожеланий;

локогрим;

зона игры в FIFA 22;

подарки для именинников;

тематический Quiz в 16:10 на трибунах арены с главным призом — футболкой нападающего «Локомотива» Яна Кухты с его автографом!

Встреча пройдёт на «РЖД-Арене» и начнётся в 16:30, а вход на стадион откроется за 2 часа до стартового свистка — в 14:30.

Билеты на домашний матч «Локомотива» с «Динамо» можно купить на нашем официальном сайте по ссылке