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«Локомотив» представил MatchDay программу дерби с «Динамо»

«Локомотив» представил MatchDay программу дерби с «Динамо»
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14 мая, в субботу, состоится заключительная домашняя игра «Локомотива» в сезоне. Железнодорожники приглашают зрителей на «РЖД Арену», где всех посетителей ждёт насыщенная программа.

В рамках развлекательной программы болельщиков ждёт:

  • выступление кавер-группы на главной сцене;
  • барабанщик Trif Drum Show;
  • мастер-класс для детей;
  • регби-зона;
  • стена пожеланий;
  • локогрим;
  • зона игры в FIFA 22;
  • подарки для именинников;
  • тематический Quiz в 16:10 на трибунах арены с главным призом — футболкой нападающего «Локомотива» Яна Кухты с его автографом!

Встреча пройдёт на «РЖД-Арене» и начнётся в 16:30, а вход на стадион откроется за 2 часа до стартового свистка — в 14:30.

Билеты на домашний матч «Локомотива» с «Динамо» можно купить на нашем официальном сайте по ссылке

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