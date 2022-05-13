«Локомотив» представил MatchDay программу дерби с «Динамо»
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14 мая, в субботу, состоится заключительная домашняя игра «Локомотива» в сезоне. Железнодорожники приглашают зрителей на «РЖД Арену», где всех посетителей ждёт насыщенная программа.
В рамках развлекательной программы болельщиков ждёт:
- выступление кавер-группы на главной сцене;
- барабанщик Trif Drum Show;
- мастер-класс для детей;
- регби-зона;
- стена пожеланий;
- локогрим;
- зона игры в FIFA 22;
- подарки для именинников;
- тематический Quiz в 16:10 на трибунах арены с главным призом — футболкой нападающего «Локомотива» Яна Кухты с его автографом!
Встреча пройдёт на «РЖД-Арене» и начнётся в 16:30, а вход на стадион откроется за 2 часа до стартового свистка — в 14:30.
Билеты на домашний матч «Локомотива» с «Динамо» можно купить на нашем официальном сайте по ссылке
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