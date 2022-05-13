«Главное — играть». Семак — о возможном допуске «Зенита» в еврокубки на нейтральном поле

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб готов играть домашние еврокубковые матчи на нейтральном поле в случае допуска к международным турнирам. Напомним, ранее ЦСКА, «Динамо», «Зенит» и «Сочи» подали совместную апелляцию в CAS на решение УЕФА об отстранении российских клубов.

«Как бы отнёсся к решению УЕФА допустить «Зенит» в еврокубки, но играть на нейтральном поле? Прекрасно. Главное — играть. Конечно, минусов много, но, по крайней мере, главный плюс — это продолжать играть», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата».

2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участия в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро – 2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.