Кузяев: «Спартак» — это принципиальный соперник и большой раздражитель для «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев высказался в преддверии матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с московским «Спартаком». Игра пройдёт в воскресенье, 15 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.
«Считаю, что мы будем играть так же, как и всегда. Не будем что-то новое придумывать. В последних матчах игра нам давалась, и действовали мы успешно. «Спартак» — это принципиальный соперник, большой раздражитель. Даже не имея никаких турнирных задач – мы их выполнили, и «Спартак» уже ни на что не претендует – игра должна получиться хорошей и понравиться болельщикам», — передаёт слова Кузяева корреспондент «Чемпионата».
Напомним, «Зенит» досрочно завоевал золотые медали РПЛ. Клуб из Санкт-Петербурга в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» — 10. Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.
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