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Кузяев — о серии чемпионств «Зенита»: игроки привыкли, особого значения этому не придают

Кузяев — о серии чемпионств «Зенита»: игроки привыкли, особого значения этому не придают
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Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев заявил, что игроки сине-бело-голубых привыкли становиться чемпионами России и не придают этому особого значения.

«Отличается ли сейчас обстановка в команде после завоевания чемпионства? Скажу так, что атмосфера особо не изменилась. Конечно же, сейчас тренируемся в более приподнятом настроении. Но мы уже четвёртый раз стали чемпионами, может, ребята уже привыкли и особого значения этому не придают.

Накопленная усталость по ходу сезона? Думаю сейчас это совершенно не чувствуется, так как мы играем раз в неделю и это совершенно нормальный график. Не думаю, что кто-то из наших игроков устал или переутомился. Уверен, что в воскресенье мы подойдём в оптимальных кондициях к матчу», — передаёт слова Кузяева корреспондент «Чемпионата».

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