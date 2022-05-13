Топ-клубы интересуются трансфером форварда «Вильярреала», сумма отступных — € 45 млн
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Нападающий испанского «Вильярреала» Арно Данжума Груневелд входит в сферу интересов ряда топ-клубов. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По сведениям источника, в контракте 25-летнего футболиста в летнее трансферное окно появится сумма выкупа в размере € 45 млн. Сам Данжума в настоящее время сконцентрирован на игре за «Вильярреал».
В нынешнем сезоне Груневелд в 34 матчах во всех турнирах забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи. Соглашение футболиста с испанским клубом истекает в 2026 году.
Видеообзор. «Вильярреал» разгромил «Райо Вальекано» в матче 36-го тура испанской Ла Лиги:
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