Семак: после завоевания чемпионства стало меньше давления и ответственности за результат

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос об изменениях в работе команды после досрочного завоевания чемпионства.
«У нас ничего не меняется по ходу нашего тренировочного процесса и работы. Что касается игроков и тренерского штаба, если и стало больше свободного времени, то ненамного. Давления меньше с точки зрения ответственности за результат», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата».
Напомним, «Зенит» досрочно завоевал золотые медали РПЛ. Клуб из Санкт-Петербурга в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» — 10. Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.
- 13 мая 2022
-
13:08
-
13:04
-
13:02
-
12:31
-
12:30
-
12:20
-
12:09
-
12:09
-
12:06
-
12:01
-
11:59
-
11:50
-
11:33
-
11:31
-
11:26
-
11:23
-
11:18
-
11:15
-
11:14
-
11:02
-
10:44
-
10:22
-
10:17
-
10:13
-
10:12
-
10:07
-
09:26
-
09:19
-
09:19
-
09:12
-
08:55
-
08:30
-
08:17
-
08:04
-
06:21