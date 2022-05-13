Семак: после завоевания чемпионства стало меньше давления и ответственности за результат

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос об изменениях в работе команды после досрочного завоевания чемпионства.

«У нас ничего не меняется по ходу нашего тренировочного процесса и работы. Что касается игроков и тренерского штаба, если и стало больше свободного времени, то ненамного. Давления меньше с точки зрения ответственности за результат», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата».

Напомним, «Зенит» досрочно завоевал золотые медали РПЛ. Клуб из Санкт-Петербурга в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» — 10. Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.