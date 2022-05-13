Салах: сравнив меня с любым игроком на моей позиции, вы поймёте, что я лучший

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах считает себя лучшим игроком мира на своей позиции.

«Если вы сравните меня с любым игроком на моей позиции, не только в «Ливерпуле», но и в мире, то вы поймёте, что я лучший. Я всегда сосредоточен на своей работе и делаю всё возможное. Статистические цифры — лучшее доказательство моих слов.

Мне всегда нравится ставить перед собой новые задания, по-другому работать и приносить пользу. Это мой долг», — приводит слова Салаха beIN Sports.

29-летний Салах в 48 матчах нынешнего сезона забил 30 голов и отдал 16 результативных передач. Соглашение Салаха с «Ливерпулем» истекает в конце следующего сезона.

Видео. Главные футболисты-однолюбы в английской Премьер-лиге (АПЛ):