Модрич — первый игрок Ла Лиги за 2 года, отдавший три голевые передачи в одном матче
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Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич отдал три голевые передачи в матче 36-го тура испанской Ла Лиги с «Леванте» (6:0). Хорватский футболист стал первым игроком чемпионата Испании с февраля 2020 года, кто смог отметиться таким достижением. Об этом сообщает Whoscored в «Твиттере».
Предыдущим футболистом с такой статистикой в одном матче был экс-форвард «Барселоны» Лионель Месси в феврале 2020 года.
В нынешнем сезоне 36-летний Модрич в 42 матчах во всех соревнованиях забил три гола и отдал 12 результативных передач.
Видеообзор. Мадридский «Реал» — «Леванте». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 36-й тур:
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