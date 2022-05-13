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«Ювентус» презентовал новый комплект формы на следующий сезон

«Ювентус» презентовал новый комплект формы на следующий сезон
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Туринский «Ювентус» представил новую домашнюю форму, в которой команда будет выступать в следующем сезоне.

Фото: Официальный сайт ФК «Ювентус»

Основные цвета формы — чёрные и белые. Это классические цвета для туринской команды. Вместо вертикальных полос на футболке выполнен узор с чёрными треугольниками. Внутри логотипа спонсора добавлены электрические разряды.

Впервые в новой форме «Ювентус» должен сыграть 16 мая в матче 37-го итальянской Серии А с «Лацио».

Напомним, туринский клуб потерял все шансы на чемпионство в нынешнем сезоне чемпионата Италии. С 69 очками команда Массимилиано Аллегри занимает в турнирной таблице четвёртое место и по итогам сезона может подняться лишь на третье место, если «Наполи» наберёт в оставшихся матчах лишь одно очко, а «Ювентус» обе своих встречи выиграет.

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