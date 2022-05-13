Экс-футболист ЦСКА рассказал, как Гинер отговорил его от перехода в «Байер»

Бывший форвард ЦСКА Денис Попов рассказал, как президент армейского клуба Евгений Гинер отговорил его от перехода в леверкузенский «Байер» ради варианта с «Кубанью».
«Гинер мне сказал: «Вопросов нет, если хочешь, уходи. Но мы, если что, можем продлить тебе контракт». Бывает, надо сменить команду. Получить дополнительные эмоции, перейти на новый этап. У меня же, кстати, тогда, кроме «Кубани», ещё был вариант с «Байером», и клуб из Кореи интересовался.
Почему выбрал «Кубань», а не «Байер»? Гинер сказал, что «Кубань» — отличный вариант: авторитетный человек хочет создать хорошую команду. Объяснял так: «Ты же не будешь всю жизнь играть в футбол. Там можешь параллельно заняться чем-то, чтобы был кусок хлеба. Что надо сделать, подскажем. Для зевак лучше, конечно, ехать в Леверкузен: Германия, Бундеслига. Но здесь команда, где ты будешь играть, зарабатывать гораздо бо́льшие деньги и смотреть вперёд, потому что у тебя семья, ребёнок. Ты уже чемпион, какая разница сколько ты ещё раз его выиграешь? Надо думать глобально».
Я домашний человек. До сих пор живу в Новороссийске. Для меня Москва — приехать, побыть, отдохнуть и уехать. Понял: здесь жить не собираюсь. А ехать за границу, да ещё с маленьким ребёнком, точно бы не решился. Что там было бы — непонятно, в тот момент мне уже хотелось домой. Возможно, перенасыщение футболом было», — приводит слова Попова Sport24.
- 13 мая 2022
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