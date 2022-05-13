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«Сочи» — «Нижний Новгород». Платная прямая трансляция
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Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 29-го тура

Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 29-го тура
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Сегодня, 13 мая, матчем «Сочи» — «Нижний Новгород» стартует 29-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В 29-м туре состоятся следующие восемь встреч:

13 мая (пятница)

  • «Сочи» — «Нижний Новгород» (Сочи, 19:00 мск)

14 мая (суббота)

  • «Уфа» — «Арсенал» (Уфа, 14:00 мск)
  • «Локомотив» — «Динамо» (Москва, 16:30 мск)
  • «Ростов» — «Химки» (Ростов-на-Дону, (16:30 мск)
  • «Ахмат» — «Крылья Советов» (Грозный, 19:00 мск)

15 мая (воскресенье)

  • «Урал» — «Рубин» (Екатеринбург, 14:00 мск)
  • «Спартак» — «Зенит» (Москва, 16:30 мск)
  • «Краснодар» — ЦСКА (Краснодар, 19:00 мск)

После 28 туров турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 64 очка и досрочно оформивший чемпионство. В тройку лидеров также входят московское «Динамо» (52) и «Сочи» (52).

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