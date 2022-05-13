ЦСКА отправился в Краснодар на поезде

Московский ЦСКА отправился на поезде в Краснодар для участия в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Краснодаром». Поезд с игроками армейской команды отправился с Казанского вокзала в 14:30 мск. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Росавиация временно приостановила авиарейсы в 11 аэропортов на юге России: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. На официальном сайте аэропорта Краснодара указано, что ограничение действует вплоть до 3:45 19 мая 2022 года, но, вероятно, будет вновь продлено на неопределённый срок.



Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится 15 мая. Встреча начнётся в 19:00 мск. Обслужит матч на стадионе «Краснодар» бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым.