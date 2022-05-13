ЦСКА отправился в Краснодар на поезде

Московский ЦСКА отправился на поезде в Краснодар для участия в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Краснодаром». Поезд с игроками армейской команды отправился с Казанского вокзала в 14:30 мск. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Росавиация временно приостановила авиарейсы в 11 аэропортов на юге России: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. На официальном сайте аэропорта Краснодара указано, что ограничение действует вплоть до 3:45 19 мая 2022 года, но, вероятно, будет вновь продлено на неопределённый срок.
Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится 15 мая. Встреча начнётся в 19:00 мск. Обслужит матч на стадионе «Краснодар» бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым.
- 13 мая 2022
-
16:10
-
16:00
-
15:58
-
15:27
-
15:22
-
15:11
-
15:04
-
14:59
-
14:52
-
14:44
-
14:40
-
14:38
-
14:36
-
14:32
-
14:30
-
14:29
-
14:23
-
14:09
-
14:02
-
13:56
-
13:40
-
13:30
-
13:18
-
13:08
-
13:04
-
13:02
-
12:31
-
12:30
-
12:20
-
12:09
-
12:09
-
12:06
-
12:01
-
11:59
-
11:50