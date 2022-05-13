КДК РФС объявил ряд решений по матчам 28-го тура РПЛ

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о решениях, которые были приняты по итогам нескольких матчей 28-го тура РПЛ.

«ЦСКА – «Сочи»: «Сочи» оштрафован на 100 тыс. рублей за 6 карточек в матче.

«Уфа» — «Ростов»: Стукалов оштрафован на 30 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны.

«Арсенал» — «Краснодар»: «Арсенал» оштрафован за скандирование зрителями нецензурных выражений на 50 тыс. рублей.

«Локомотив» — «Рубин»: «Рубин» оштрафован на 25 тыс. рублей за несогласованный баннер.

«Нижний Новгород» — «Ахмат»: рассмотрели удаление Уциева, он принял участие в заседании, объяснил нарушение. КДК принял решение не применять дополнительной дисквалификации. Уциев пропустит одну игру», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.