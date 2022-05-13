Романцев — о Fan ID: Госдума должна прекратить издевательство над болельщиками

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался против введения Fan ID.

«Считаю, нужно прекратить издевательство над болельщиками. Кто там, Государственная Дума принимала закон? Больше заниматься им нечем? Они бы лучше делами занимались государственными, а не людьми, которые искренне хотят посмотреть футбол. Хлеба и зрелищ они требуют всего лишь. И ставить штамп какой-то для этого — неправильно. Решает каждый для себя, но я на стороне болельщиков», — приводит слова Романцева «РБ Спорт».

Напомним, 17 декабря Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы Госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях. 30 декабря 2021 года Путин подписал закон о введении Fan ID.

Ранее сообщалось, что в 2021-2022 годах на внедрение этой системы из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей. Подобная система использовалась в России на матчах Кубка конфедераций, чемпионата мира и чемпионата Европы, матчи которого проходили в Санкт-Петербурге.