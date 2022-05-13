Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Нижний Новгород». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Романо: «Реал» уверен в переходе Килиана Мбаппе больше, чем когда-либо

Романо: «Реал» уверен в переходе Килиана Мбаппе больше, чем когда-либо
Комментарии

Мадридский «Реал» уверен в подписании нападающего французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе свободным агентом в конце сезона. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По сведениям источника, в таком исходе представители мадридского клуба «уверены больше, чем когда-либо». Официально решения по-прежнему нет, Мбаппе выбирает между уходом в «Реал» и продолжением карьеры в «ПСЖ», который предлагает 23-летнему футболисту контракт на улучшенных условиях.

Мбаппе в 44 матчах нынешнего сезона забил 35 голов и отдал 24 голевые передачи.

«Реал Мадрид» — «Леванте». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 36-й тур:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Куартараро встретился с Неймаром, Мбаппе и другими игроками ПСЖ. Фото
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022