Романо: «Реал» уверен в переходе Килиана Мбаппе больше, чем когда-либо
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Мадридский «Реал» уверен в подписании нападающего французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе свободным агентом в конце сезона. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По сведениям источника, в таком исходе представители мадридского клуба «уверены больше, чем когда-либо». Официально решения по-прежнему нет, Мбаппе выбирает между уходом в «Реал» и продолжением карьеры в «ПСЖ», который предлагает 23-летнему футболисту контракт на улучшенных условиях.
Мбаппе в 44 матчах нынешнего сезона забил 35 голов и отдал 24 голевые передачи.
«Реал Мадрид» — «Леванте». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 36-й тур:
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