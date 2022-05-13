Массимо Каррера ответил на вопрос, приедет ли в Москву на финал Кубка «Спартак» — «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера не сможет присутствовать на матче команды в финале Кубка России с «Динамо» из-за семейных проблем.
«Я бы с радостью приехал на финал Кубка России в Москву, но из-за семейных проблем, к сожалению, не смогу присутствовать», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
В 1/8 финала Кубка России «Спартак» разгромил краснодарскую «Кубань» (6:1), затем в четвертьфинале обыграл московский ЦСКА (1:0), а в полуфинале был сильнее красноярского «Енисея (3:0). Подопечные Паоло Ваноли начали турнир с 1/8 финала, так как были участниками еврокубков.
«Динамо» на групповом этапе Кубка России победило ставропольское «Динамо» (6:0) и «Оренбург» (3:0). В 1/8 финала команда Сандро Шварца прошла «Нижний Новгород» (3:0), а в четвертьфинале — калининградскую «Балтику» в серии пенальти. В полуфинале «Динамо» оказалось сильнее «Алании» (3:0).
- 13 мая 2022
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