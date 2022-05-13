Французский «Лион» заинтересован в подписании нападающего мадридского «Реала» Мариано Диаса. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».
По сведениям источника, испанский клуб намерен выручить за 28-летнего доминиканского футболиста испанского происхождения € 5-6 млн.
В нынешнем сезоне Диас сыграл в 10 матчах во всех турнирах и стал автором одной голевой передачи. Соглашение между футболистом и испанским клубом истекает в конце следующего сезона. Рыночная стоимость Мариано Диаса оценивается порталом Transfermarkt в € 6 млн.
Диас играл за «Лион» на правах аренды с 2017 по 2018 год.
«Реал Мадрид» — «Леванте». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 36-й тур:
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