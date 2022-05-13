«Ньюкасл» может подписать Шмейхеля
Поделиться
Вратарь «Лестера» Каспер Шмейхель входит в сферу интересов «Ньюкасла». Об этом сообщает TalkSPORT.
По сведениям источника, «сороки» ищут нового вратаря и могут остановиться на 35-летнем датском голкипере одного из соперников по английской Премьер-лиге (АПЛ).
Шмейхель играет за «Лестер» с 2011 года. В настоящее время футболист является капитаном своей команды. В 50 матчах нынешнего сезона вратарь пропустил 77 мячей и 10 раз сыграл «на ноль».
Соглашение между Шмейхелем и «Лестером» истекает в конце следующего сезона. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость датского футболиста в € 4 млн.
Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» может подписать вратаря лондонского «Арсенала» Бернда Лено.
Самые возрастные специалисты в футболе. Видео:
Комментарии
- 13 мая 2022
-
17:28
-
17:24
-
17:20
-
16:54
-
16:47
-
16:43
-
16:39
-
16:24
-
16:10
-
16:00
-
15:58
-
15:27
-
15:22
-
15:11
-
15:04
-
14:59
-
14:52
-
14:44
-
14:40
-
14:38
-
14:36
-
14:32
-
14:30
-
14:29
-
14:23
-
14:09
-
14:02
-
13:56
-
13:40
-
13:30
-
13:18
-
13:08
-
13:04
-
13:02
-
12:31
Партнерский контент