«Ньюкасл» может подписать Шмейхеля

Вратарь «Лестера» Каспер Шмейхель входит в сферу интересов «Ньюкасла». Об этом сообщает TalkSPORT.

По сведениям источника, «сороки» ищут нового вратаря и могут остановиться на 35-летнем датском голкипере одного из соперников по английской Премьер-лиге (АПЛ).

Шмейхель играет за «Лестер» с 2011 года. В настоящее время футболист является капитаном своей команды. В 50 матчах нынешнего сезона вратарь пропустил 77 мячей и 10 раз сыграл «на ноль».



Соглашение между Шмейхелем и «Лестером» истекает в конце следующего сезона. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость датского футболиста в € 4 млн.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» может подписать вратаря лондонского «Арсенала» Бернда Лено.

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