Дмитрий Тарасов рассказал, сколько получал на пике карьеры в «Локомотиве»

Экс-футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов высказался по поводу финансов и рассказал, сколько получал в стане железнодорожников на пике своей карьеры.

«На пике в «Локомотиве» я получал от € 1,5 млн до € 2,2 млн за сезон. Общий доход за мою карьеру – € 20 млн? Меньше, конечно. Лучший контракт был в «Локомотиве». А в Томске, например, я получал $ 3-5 тыс. Рост шёл постепенно.

Если вернуть время назад, я бы по-другому распоряжался деньгами. Но жалости и неспокойствия нет. Сейчас я в медийном футболе. В первую лигу, в ФНЛ не хочется. Но я не переживаю на тему финансов. Тратим сейчас меньше в семье, жена контролирует финансы», — сказал Тарасов в интервью на YouTube-канале журналистки Ксении Собчак.