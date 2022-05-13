Скончался чемпион СССР в составе «Спартака» Виктор Самохин

Сегодня, 13 мая 2022 года, скончался бывший защитник московского «Спартака» Виктор Самохин, сообщает официальный сайт красно-белых.

«ФК «Спартак-Москва» выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Виктора Сергеевича», — написала пресс-служба красно-белых.

Самохин выступал за «Спартак» с 1974 по 1981 годы, провёл за команду 224 матча и забил три мяча. Он был чемпионом СССР 1979 года, становился серебряным призёром чемпионата СССР 1980 и 1981 годов, был победителем турнира первой союзной лиги в 1977 году и Спартакиады народов СССР 1979 года.



После окончания футбольной карьеры Виктор Самохин работал в тренерском штабе «Спартака» в период с 1996 по 2002 год. При нём команда шесть раз подряд выиграла чемпионат России и завоевала Кубок России в 1998 году. С 2011 года Самохин работал в спартаковской Академии имени Фёдора Черенкова.