Агент Языджи рассказал, сколько времени потребуется игроку для восстановления от травмы

Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, рассказал о процессе восстановления от травмы.



«В норме он должен был отдыхать две с половиной недели. Юсуф пожертвовал собой, потому что его не хватало команды. Через две-три недели отдыха он полностью вернётся в своё прежнее состояние», — сказал Чебеджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.



Напомним, директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что полузащитник Юсуф Языджи и защитник Бруно Фукс пропустят матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Краснодаром».



Матч 29-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА состоится 15 мая. Встреча начнётся в 19:00 мск. Обслужит матч на стадионе «Краснодар» бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым.

Новость по теме Языджи и Фукс пропустят матч ЦСКА с «Краснодаром». Футболисты остались в Москве