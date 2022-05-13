Агент Языджи рассказал, сколько времени потребуется игроку для восстановления от травмы
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Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, рассказал о процессе восстановления от травмы.
«В норме он должен был отдыхать две с половиной недели. Юсуф пожертвовал собой, потому что его не хватало команды. Через две-три недели отдыха он полностью вернётся в своё прежнее состояние», — сказал Чебеджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что полузащитник Юсуф Языджи и защитник Бруно Фукс пропустят матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Краснодаром».
Матч 29-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА состоится 15 мая. Встреча начнётся в 19:00 мск. Обслужит матч на стадионе «Краснодар» бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым.
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