Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Нижний Новгород». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Языджи рассказал, сколько времени потребуется игроку для восстановления от травмы

Агент Языджи рассказал, сколько времени потребуется игроку для восстановления от травмы
Комментарии

Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, рассказал о процессе восстановления от травмы.

«В норме он должен был отдыхать две с половиной недели. Юсуф пожертвовал собой, потому что его не хватало команды. Через две-три недели отдыха он полностью вернётся в своё прежнее состояние», — сказал Чебеджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что полузащитник Юсуф Языджи и защитник Бруно Фукс пропустят матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Краснодаром».

Матч 29-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА состоится 15 мая. Встреча начнётся в 19:00 мск. Обслужит матч на стадионе «Краснодар» бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым.

Новость по теме
Языджи и Фукс пропустят матч ЦСКА с «Краснодаром». Футболисты остались в Москве
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022