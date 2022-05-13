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Силкин: перед игрой с «Локомотивом» выход «Динамо» в финал Кубка не имеет значения

Силкин: перед игрой с «Локомотивом» выход «Динамо» в финал Кубка не имеет значения
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о предстоящем матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».

«Победа над «Аланией» в Кубке и выход в финал перед игрой с «Локомотивом» не имеют никакого значения. Приподнятое настроение? А «Локомотив» на домашнем поле тоже в приподнятом настроении будет. Кубок России — это совсем другой турнир. Игра с «Локомотивом» очень важна в плане распределения мест. Чтобы остаться на втором месте «Динамо» нужно выигрывать.

Последние игры «Локомотив» воспрял и выглядел довольно неплохо, тем более в строй вернулся Антон Миранчук. Это московская игра, дерби — результат непредсказуем», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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