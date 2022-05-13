Антуан Гризманн летом может покинуть «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн может покинуть команду летом. Об этом сообщает COPE.



По информации источника, руководство клуба может не продлить аренду француза, права на которого принадлежат «Барселоне». Руководство уже проинформировало форварда о своих планах. Антуан является одним из самых высокооплачиваемых игроков команды Диего Симеоне, поэтому его уход может существенно сократить зарплатную ведомость «матрасников».



Напомним, Гризманн вернулся в «Атлетико» из «Барселоны» в августе 2021 года. В нынешнем сезоне 31-летний французский форвард принял участие в 16 матчах испанской Ла Лиги, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Также у него четыре гола и одна передача в пяти играх Лиги чемпионов УЕФА.



Ранее Антуан Гризманн выступал за мадридцев в период с 2014 по 2019 год, выиграв с клубом три трофея.

Видеообзор матча 15-го тура испанской Примеры «Кадис» — «Атлетико Мадрид» (1:4):

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