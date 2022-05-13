«Сочи» — «Нижний Новгород»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 13 мая, состоится матч «Сочи» — «Нижний Новгород». Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Егор Болховитин (Ленинградская область) и Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Юнус Кошко (Белореченск).



«Сочи» набрал 52 очка в 28 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Нижний Новгород» (29) — на 11-м месте. Ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».