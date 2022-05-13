Геннадий Орлов: «Спартак» – не конкурент «Зенита», к сожалению для красно-белых
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Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что «Спартак» — не конкурент для «Зенита».
«Лучший матч «Зенита» и «Спартака»? Было 5:0, было 7:1. «Спартак», к сожалению для красно-белых, не конкурент «Зенита» в последние годы», – сказал журналист в эфире своей трансляции в сети «Вконтакте».
После победы над «Енисеем» (3:0) «Спартак» вышел в финал Кубка России. Ранее в финал турнира прошло московское «Динамо», обыгравшее владикавказскую «Аланию» в полуфинале с таким же счётом 3:0. Финальный матч Кубка России состоится 29 мая. В 1/4 финала Кубка России «Зенит» по пенальти проиграл «Алании» в гостях.
«Зенит» досрочно стал чемпионом России, команда Сергея Семака набрала 64 очка. «Спартак» занимает 9-е место в Российской Премьер-Лиге.
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