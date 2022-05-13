«Сочи» и «Нижний Новгород» огласили стартовые составы на матч 29-го тура РПЛ
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Сегодня, 13 мая, состоится матч «Сочи» — «Нижний Новгород». Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
Команды огласили стартовые составы на матч:
«Нижний Новгород»: Гойло, Масоэро, Каккоев, Гоцук, Козлов, Стоцкий, Кравцов, Шарипов, Калинский, Эннин, Сулейманов.
«Сочи»: Адамов, Терехов, Родригао, Дркушич, Макарчук, Нобоа, Цаллагов, Маргасов, Юсупов, Жоаозиньо, Кассьерра.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Сочи» набрал 52 очка в 28 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Нижний Новгород» (29) — на 11-м месте. Ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».
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