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Фанаты провожали ЦСКА на поезд в Краснодар, Акинфеев скрывался в купе. Фото с вокзала

Фанаты провожали ЦСКА на поезд в Краснодар, Акинфеев скрывался в купе. Фото с вокзала
Чидера Эджуке и Яка Бийол
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13 мая с Казанского вокзала в Москве футболисты ЦСКА отправились в Краснодар на поезде. Поезд с игроками армейской команды уехал с Казанского вокзала в 14:30 мск.

Матч 29-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА состоится 15 мая. Встреча начнётся в 19:00 мск. Обслужит матч на стадионе «Краснодар» бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым.

Лучшие кадры с отправления — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, рассказал о процессе его восстановления от травмы.

«В норме он должен был отдыхать две с половиной недели. Юсуф пожертвовал собой, потому что команде его не хватало. После двух-трёх недель отдыха он полностью вернётся в своё прежнее состояние», — сказал Чебеджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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