Главный тренер Украины огласил список игроков из-за границы, вызванных к стыкам ЧМ-2022

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков огласил список легионеров, вызванных для подготовки к стыковым матчам ЧМ-2022 и старту Лиги наций, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).



Вратарь: Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания).

Защитники: Виталий Миколенко («Эвертон», Англия), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Тарас Качараба («Славия», Чехия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия).

Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Даниил Сикан («Ганза», Германия).



Напомним, 1 июня сборная Украины проведёт стыковой матч плей-офф ЧМ-2022 с Шотландией. В случае победы за путевку Украина проведёт матч с Уэльсом 5 июня.

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