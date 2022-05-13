«Химки» анонсировали матч с «Ростовом» стильным видео

«Химки» в клубном Youtube-канале опубликовали видео перед матчем 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».

Игра между командами пройдёт в субботу, 14 мая, на стадионе «Ростов Арена». Начало — в 16:30 по московскому времени. Первая игра между командами в сезоне РПЛ-2021/2022 завершилась вничью со счётом 1:1.

«Ростов» набрал 35 очков в 28 встречах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Подмосковные «Химки» (29) — на 12-м месте.

После 28 туров турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 64 очка и досрочно оформивший чемпионство. В тройку лидеров также входят московское «Динамо» (52) и «Сочи» (52).