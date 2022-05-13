Анчелотти: Бензема – топ-игрок, прямо сейчас он лучший в мире

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением об игре нападающего Карима Бензема.



«Мне трудно называть Бензема просто центральным форвардом, потому что он фантастический атакующий игрок. Карим не только является топовым бомбардиром, но и отдает голевые передачи, принимает участие в построении игры.



Он совершенный игрок, и для «Реала» он очень важен, потому что забивает так много голов. Он топ-игрок, и я думаю, что прямо сейчас он лучший в мире. Думаю, что Карим стал лидером команды после ухода Роналду, потому что в то время у Криштиану было больше ответственности. Роналду забивал около 50 голов за сезон, и без него «Реалу» было сложнее забивать голы.



Карим взял на себя эту ответственность и стал важнее для команды. Но в этой команде много лидеров», – цитирует Анчелотти The Sun со ссылкой на SiriusXM.

Все пять финалов ЛЧ Карло Анчелотти: