Радимов: в какой-то момент сам начал верить, что «Сочи» – это фарм-клуб «Зенита»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о соперничестве «Зенита» и «Сочи».
«В какой-то момент сам начал верить, что «Сочи» – это фарм-клуб «Зенита». Конечно, это всё совпадения. Просто в какой-то момент смотришь и думаешь, как кто-то может прийти к 18 взрослым мужикам и сказать: «Вы должны проиграть «Зениту». Я такого себе представить не могу.
Я думаю, что нет смысла даже обсуждать возможное приглашение Федотова, потому что главный тренер у «Зенита» уже есть, а кто будет в будущем – покажет только время. Федотов – очень хороший тренер, я с ним лично знаком, он ещё и очень хороший человек. Все видят, как играет «Сочи», и я думаю, что они займут второе место, но на данный момент есть Семак. Для меня с точки зрения дружбы с Семаком или корпоративной этики об этом рассуждать неправильно, но даже если абстрагироваться — об этом даже клубу не надо думать, потому что на данный момент есть человек, который выиграл чемпионат четыре раза подряд. Как, знаете, говорят, Семак здесь главный», — цитирует Радимова Metaratings.
- 13 мая 2022
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