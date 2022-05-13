Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Нижний Новгород». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов: в какой-то момент сам начал верить, что «Сочи» – это фарм-клуб «Зенита»

Радимов: в какой-то момент сам начал верить, что «Сочи» – это фарм-клуб «Зенита»
Комментарии

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о соперничестве «Зенита» и «Сочи».

«В какой-то момент сам начал верить, что «Сочи» – это фарм-клуб «Зенита». Конечно, это всё совпадения. Просто в какой-то момент смотришь и думаешь, как кто-то может прийти к 18 взрослым мужикам и сказать: «Вы должны проиграть «Зениту». Я такого себе представить не могу.

Я думаю, что нет смысла даже обсуждать возможное приглашение Федотова, потому что главный тренер у «Зенита» уже есть, а кто будет в будущем – покажет только время. Федотов – очень хороший тренер, я с ним лично знаком, он ещё и очень хороший человек. Все видят, как играет «Сочи», и я думаю, что они займут второе место, но на данный момент есть Семак. Для меня с точки зрения дружбы с Семаком или корпоративной этики об этом рассуждать неправильно, но даже если абстрагироваться — об этом даже клубу не надо думать, потому что на данный момент есть человек, который выиграл чемпионат четыре раза подряд. Как, знаете, говорят, Семак здесь главный», — цитирует Радимова Metaratings.

Новость по теме
«Такому платью да ещё бы голову». Радимов стихами ответил Салиховой на критику «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022