Радимов: Семаку 46 лет, он уже четырёхкратный чемпион России, продолжает прогрессировать

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов оценил работу наставника «Зенита» Сергея Семака в Лиге чемпионов.



«Каждый розыгрыш Лиги чемпионов – отдельная история. Каждый случай нужно разбирать по-новому. Семак тоже набирался опыта, он пришёл после «Уфы» и прежде не играл в еврокубках. Первый год – вообще неудачно, помните с «Брюгге» в COVID с 0:3 – тоже неудачно. В этом году были достойные матчи, особенно на своём поле. Причем я бы не выделял игру с «Челси» как самую интересную, потому что лондонцы свои задачи уже решили. А вот крупная победа над «Мальмё», игры с «Ювентусом» – это тот опыт, который был необходим тренеру и команде. К сожалению, в следующем году этого турнира не будет. То, что игроки меняются, а сама игра всё равно становится лучше – это большая заслуга Семака. То, что результатов в Европе нет, с этим я спорить не могу. Так и есть, из группы не выходим — но Семаку 46 лет, он уже четырёхкратный чемпион России, и по нему видно, что он продолжает прогрессировать», — цитирует Радимова Metaratings.